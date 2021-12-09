Ломаченко рахмахался кулаками на хоккее (видео)

Ломаченко перевоплотился в хоккеиста / Фото: Коллаж: Сегодня

Василий Ломаченко посетил матч НХЛ между командами Нью-Йорк Рейнджерс и Колорадо Эвеланш. Хозяева проиграли 3:7.

При этом Васе хозяева матча вручили именной хоккейный свитер с надписью LOMA и легендарным 88-м номером – под ним за "рейнджеров" в 2002-2004 годах выступал знаменитый канадец Эрик Линдрос.

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Ломаченко в хоккейке Нью-Йорк Рейнджерс наблюдал за матчем НХЛ с трибун, и во время одного из перерывов в игре на главный экран арены вывели Васю – украинец резво помахал своими кулаками и пригласил фанатов на свою предстоящую рубку с Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.

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Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Василию. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

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выигрыш Ломаченко – 80%

выигрыш Комми – 17%

ничья – 3%

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

В то же время промоутер Усика ждет боя Ломаченко – Комми с опаской. По словам Александра Красюка, африканскому боксеру по силам нокаутировать украинца.