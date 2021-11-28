Ломаченко знову найкращий у світі! Наслідки ганьби Теофімо Лопеса

Ломаченко очолив рейтинг boxrec.com / Фото: AFP, REUTERS

Камбосос переміг Лопеса роздільним рішенням суддів. По ходу поєдинку обидва боксери побували у нокдауні.

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Після поразки Лопеса boxrec.com оновив рейтинг боксерів легкої ваги. Американець втратив перше місце, куди піднявся українець Василь Ломаченко.

Більше того, Лопес опустився на третій рядок, пропустивши вперед ще свого кривдника Камбососа.

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Як ми писали раніше, фанати назвали ганьбою оцінки суддів у бою Лопес – Камбосос. Судді "не помітили" нокдаун Теофімо.

Натомість до статистики ударів претензій немає. Камбосос перебив Лопеса за рахунок більшої кількості ударів, хоч відсоток влучень у нього виявився меншим.

До речі, Лопес не має права на реванш із Камбососом. Американець не прописав цей пункт у контракті і опинився у такій ситуації, як і Ломаченко.