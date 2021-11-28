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Колос --
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4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Ломаченко знову найкращий у світі! Наслідки ганьби Теофімо Лопеса

Олександр Трикіша
28 листопада, 12:43
Теофімо Лопес сенсаційно програв Джорджу Камбососу і втратив не лише чемпіонські пояси, а й лідерство у рейтингу легкої ваги

Ломаченко очолив рейтинг boxrec.com / Фото: AFP, REUTERS

Камбосос переміг Лопеса роздільним рішенням суддів. По ходу поєдинку обидва боксери побували у нокдауні.

Читайте також: Теофімо Лопес погодився дати реванш Василю Ломаченку

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Після поразки Лопеса boxrec.com оновив рейтинг боксерів легкої ваги. Американець втратив перше місце, куди піднявся українець Василь Ломаченко.

Більше того, Лопес опустився на третій рядок, пропустивши вперед ще свого кривдника Камбососа.

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Як ми писали раніше, фанати назвали ганьбою оцінки суддів у бою Лопес – Камбосос. Судді "не помітили" нокдаун Теофімо.

Натомість до статистики ударів претензій немає. Камбосос перебив Лопеса за рахунок більшої кількості ударів, хоч відсоток влучень у нього виявився меншим.

До речі, Лопес не має права на реванш із Камбососом. Американець не прописав цей пункт у контракті і опинився у такій ситуації, як і Ломаченко.