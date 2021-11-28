Ломаченко снова лучший в мире! Последствия позора Теофимо Лопеса

Ломаченко возглавил рейтинг boxrec.com / Фото: AFP, REUTERS

Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне.

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После поражения Лопеса boxrec.com обновил рейтинг боксеров легкого веса. Американец лишился первого места, куда поднялся украинец Василий Ломаченко.

Более того, Лопес опустился на третью строчку, пропустив вперед еще и своего обидчика Камбососа.

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Как мы писали ранее, фанаты назвали позором оценки судей в бою Лопес – Камбосос. Судьи "не заметили" нокдаун Теофимо.

Зато к статистике ударов претензий нет. Камбосос перебил Лопеса за счет большего количества ударов, хоть процент попаданий у него оказался меньше.

Кстати, Лопес не имеет права на реванш с Камбососом. Американец не прописал этот пункт в контракте и оказался в такой же ситуации, как и Ломаченко.