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4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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Ломаченко снова лучший в мире! Последствия позора Теофимо Лопеса

Александр Трикиша
28 ноября, 12:43
Теофимо Лопес сенсационно проиграл Джорджу Камбососу и упустил не только чемпионские пояса, но и лидерство в рейтинге легкого веса

Ломаченко возглавил рейтинг boxrec.com / Фото: AFP, REUTERS

Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне.

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После поражения Лопеса boxrec.com обновил рейтинг боксеров легкого веса. Американец лишился первого места, куда поднялся украинец Василий Ломаченко.

Более того, Лопес опустился на третью строчку, пропустив вперед еще и своего обидчика Камбососа.

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Как мы писали ранее, фанаты назвали позором оценки судей в бою Лопес – Камбосос. Судьи "не заметили" нокдаун Теофимо.

Зато к статистике ударов претензий нет. Камбосос перебил Лопеса за счет большего количества ударов, хоть процент попаданий у него оказался меньше.

Кстати, Лопес не имеет права на реванш с Камбососом. Американец не прописал этот пункт в контракте и оказался в такой же ситуации, как и Ломаченко.