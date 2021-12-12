Ломаченко – слабак! Чемпіон розгромив Васю після перемоги

Ломаченко переміг Коммі, але не добив / Фото: Getty Images
Незважаючи на перемогу над Річардом Коммі одноголосним рішенням суддів, Василю Ломаченку дісталося на горіхи від коментатора боксу на телеканалі ESPN, ексчемпіона світу Тімоті Бредлі.
Причина – Ломаченко не добив Коммі у сьомому раунді після того, як відправив того до нокдауну. Натомість Василь звернувся до кута африканця, щоб ті викинули білий рушник, що тренером ганця зроблено не було.
"Фантастичний виступ Ломаченка, але... Я такого раніше не бачив. Це його милосердя... Не можна робити це в рингу. "Вам треба зупинити бій..." Облиш, брате. Потрібно фінішувати цих чуваків, чел. Ти потряс хлопця. Потрібно було нокаутувати. Це засвідчило слабкість Ломаченка. Я поважаю його, але треба нокаутувати цих хлопців. Він виявив занадто багато милосердя", – наводить слова Тімоті Бредлі vringe.com.
"Не думаю, що Ломаченко зробив би подібне у бою проти Камбососа", – додав Бредлі.
Сам Ломаченко раніше, пояснюючи, чому не добив Коммі, сказав, що йому було шкода африканця.
Нагадаємо, що після перемоги над Коммі Ломаченко став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа – абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
Але це не означає, що наступним суперником Васі буде австралієць.
Як заявив сам Камбосос, він обере собі суперника із п'ятірки Ломаченко, Хейні, Девіс, Гарсія, Лопес.