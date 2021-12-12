Ломаченко – слабак! Чемпион разнес Васю после победы

Ломаченко победил Комми, но не добил / Фото: Getty Images

Несмотря на победу над Ричардом Комми единогласным решением судей, Василию Ломаченко досталось на орехи от комментатора бокса на телеканале ESPN, экс-чемпиона мира Тимоти Брэдли.

Причина – Ломаченко не добил Комми в седьмом раунде после того, как отправил того в нокдаун. Вместо этого Василий обратился к углу африканца, чтобы те выбросили белое полотенце, что тренером ганца сделано не было.

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"Фантастическое выступление Ломаченко, но... Я такого раньше не видел. Это его милосердие... Нельзя делать это в ринге. "Вам нужно остановить бой…" Брось, брат. Нужно финишировать этих чуваков, чел. Ты потряс парня. Нужно было нокаутировать. Это показало слабость Ломаченко. Я уважаю его, но нужно нокаутировать этих ребят. Он проявил слишком много милосердия", – приводит слова Тимоти Брэдли vringe.com.

Ломаченко перебил Комми / Фото: Getty Images

"Не думаю, что Ломаченко сделал бы подобное в бою против Камбососа", – добавил Брэдли.

Сам Ломаченко ранее, объясняя, почему не добил Комми, сказал, что ему было жалко африканца.

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Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

Напомним, что после победы над Комми Ломаченко стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа – абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Но это не значит, что следующим соперником Васи будет австралиец.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Как заявил сам Камбосос, он выберет себе соперника из пятерки Ломаченко, Хэйни, Дэвис, Гарсия, Лопес.