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Ломаченка розмазав чемпіон! Це було схоже на показуху

Андрій Трофімов
16 грудня, 23:52
Українець просив команду Річарда Коммі зняти їх боксера з поєдинку, що було розцінено як слабкість Ломаченка, який не міг відправити ганця в нокаут

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер висміяв поведінку Василя Ломаченка у поєдинку проти Річарда Коммі.

Портер не зрозумів чому українець просив кут Коммі зупинити бій. Він вважає, що Василь мусив нокаутувати суперника.

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"Ломаченко просив кут Коммі зупинити бій. Він вчинив так, оскільки розумів – Коммі не здасться. А у Ломаченка не вистачало сил на те, щоб прикінчити Річарда.

Багато хто вважав, що Ломаченко вчинив гуманно, проте я так не вважаю. Це більше схоже на показуху. Якби він справді чинив так через гуманність, тоді він нокаутував би Коммі", – сказав Шон.

Раніше Ломаченко поділився відео телеканалу Московської патріархії, на ньому вірші читає російський поет і музикант Петро Мамонов

До речі, Володимир Кличко був шокований прапором з яким у рингу з'явився Ломаченко:

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"Що за чортівня?" – розлютився Кличко.

Нагадаємо, що в андеркарті Олександр Тесленко брутально програв нокаутом Джареду Андерсону. Це була друга поразка Тесленка на професійному рингу після 17 перемог.