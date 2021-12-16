Ломаченка розмазав чемпіон! Це було схоже на показуху

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер висміяв поведінку Василя Ломаченка у поєдинку проти Річарда Коммі.

Портер не зрозумів чому українець просив кут Коммі зупинити бій. Він вважає, що Василь мусив нокаутувати суперника.

"Ломаченко просив кут Коммі зупинити бій. Він вчинив так, оскільки розумів – Коммі не здасться. А у Ломаченка не вистачало сил на те, щоб прикінчити Річарда.

Багато хто вважав, що Ломаченко вчинив гуманно, проте я так не вважаю. Це більше схоже на показуху. Якби він справді чинив так через гуманність, тоді він нокаутував би Коммі", – сказав Шон.