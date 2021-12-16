Ломаченко размазал чемпион! Это было похоже на показуху

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер высмеял поведение Василия Ломаченко в поединке против Ричарда Комми.

Портер не понял почему украинец просил угол Комми остановить бой. Он считает, что Василий был обязан нокаутировать соперника.

"Ломаченко просил угол Комми остановить бой. Он поступил так, поскольку понимал – Комми не сдастся. А у Ломаченко не хватало сил на то, чтобы прикончить Ричарда.

Многие посчитали, что Ломаченко поступил гуманно, однако я так не считаю. Это больше похоже на показуху. Если бы он действительно поступал так из-за гуманности, тогда бы он нокаутировал Комми", – сказал Шон.