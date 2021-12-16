Ломаченко размазал чемпион! Это было похоже на показуху

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер высмеял поведение Василия Ломаченко в поединке против Ричарда Комми.
Портер не понял почему украинец просил угол Комми остановить бой. Он считает, что Василий был обязан нокаутировать соперника.
"Ломаченко просил угол Комми остановить бой. Он поступил так, поскольку понимал – Комми не сдастся. А у Ломаченко не хватало сил на то, чтобы прикончить Ричарда.
Многие посчитали, что Ломаченко поступил гуманно, однако я так не считаю. Это больше похоже на показуху. Если бы он действительно поступал так из-за гуманности, тогда бы он нокаутировал Комми", – сказал Шон.
Ранее Ломаченко поделился видео телеканала Московской патриархии, на нем стихи читает российский поэт и музыкант Петр Мамонов.
Кстати, Владимир Кличко был в шоке от флага с которым в ринге появился Ломаченко:
"Что за черт?" – взбесился Кличко.
Напомним, что в андеркарте Александр Тесленко брутально проиграл нокаутом Джареду Андерсону. Это было второе поражение Тесленко на профессиональном ринге при 17 победах.