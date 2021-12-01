Ломаченко проти Камбососа: озвучено умову для бою

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Після перемоги над Теофімо Лопесом новий володар поясів WBC Franchise, IBF, WBO та WBA у легкій вазі Джордж Камбосос готовий побитися з Василем Ломаченком.

Але для початку сам Василь 11 грудня має здолати ганця Річарда Коммі.

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Про це заявив промоутер Камбососа Лу Ді Белла.

"Ломаченко стане нашим імовірним суперником, якщо він переможе Коммі, а це ще велике питання. Я був промоутером Коммі, він страшенно хороший боєць. Переможець цього поєдинку буде варіантом для нас", – наводить слова Лу Ді Белли Tribuna.com з посиланням на канал Thaboxingvoice.

"Якщо переможе Коммі, то ми розглянемо його. Бій з Ломаченком буде масштабнішим через статус Василя в індустрії".

"Але також можливий бій із Раяном Гарсією, якщо він повернеться на ринг. Джервонта Девіс – ще один із можливих суперників".

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Свій наступний бій Джордж Камбосос має намір провести навесні 2022 року у рідній Австралії на стадіоні із 80 тисячами глядачів.

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Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Раніше саме Василя Ломаченка назвав найімовірнішим наступним суперником Джорджа Камбососа головний редактор журналу The Ring Даг Фішер.