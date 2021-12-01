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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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Ломаченко против Камбососа: озвучено условие для боя

Олег Люлька
1 декабря, 10:31
По словам промоутера сенсационного австралийца, его противостояние с Василием Ломаченко весной следующего года вполне реально

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

После победы над Теофимо Лопесом новый обладатель поясов WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе Джордж Камбосос готов подраться с Василием Ломаченко.

Но для начала сам Василий 11 декабря должен одолеть ганца Ричарда Комми.

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Об этом заявил промоутер Камбососа Лу Ди Белла.

"Ломаченко станет нашим возможным соперником, если он победит Комми, а это еще большой вопрос. Я был промоутером Комми, он чертовски хороший боец. Победитель этого поединка будет вариантом для нас", – приводит слова Лу Ди Беллы Tribuna.com со ссылкой на канал Thaboxingvoice.

"Если победит Комми, то мы рассмотрим его. Бой с Ломаченко будет крупнее из-за статуса Василия в индустрии".

"Но также возможен бой с Райаном Гарсией, если он вернется на ринг. Джервонта Дэвис – еще один из возможных соперников".

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Свой следующий бой Джордж Камбосос намерен провести весной 2022 года в родной Австралии на стадионе с 80 тысячами зрителей.

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Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Ранее именно Василия Ломаченко назвал наиболее вероятным следующим соперником Джорджа Камбососа главный редактор журнала The Ring Даг Фишер.

"Я не думаю, что Джервонта Дэвис, Райан Гарсия или Девин Хейни согласятся поехать в Австралию. Ломаченко же определенно поедет в Австралию за возможностью вернуть свои пояса. Для него нет ничего нового в боях на чужой территории", – сказал Фишер.