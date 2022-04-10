Ломаченко проти Камбососа та Хейні. Чемпіон світу дав прогноз на поєдинки українця

Лома - просто кращий, вважає Тімоті Бредлі / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із найкращих боксерів сучасності Тімоті Бредлі порівняв бійцівські якості екс-чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка з Джорджем Камбососом та Девіном Хейні. На думку авторитетного експерта, українець має значну перевагу над своїми можливими суперниками.

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"Хейні та Камбосос обидва не поб'ють Ломаченка. Василь перебуває на іншому ігровому полі. Я розумію, що Лопес переміг його, проте скажу, що зараз він інший боєць, ніж тоді, коли бився з Теофімо. Я вважаю що зараз він кращий, ніж у бою з Лопесом та перед цим.

Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

Ломаченко повністю відновився після травм, але до того ж він дуже динамічний у рингу. Має фантастичну роботу ніг, фантастичні контрудари, його IQ. Ніхто не може перемогти його тут (показує на голову, – прим.). Незначні трюки, які він робить руками, зближення та відходи – це вам не жарти", – цитує Бредлі. fightnews.info.

Нагадаємо, 5 червня у австралійському Мельбурні відбудеться бій між Джорджем Камбососом та Девіном Хейні. Український боксер Василь Ломаченко залишає за собою право претендента і зможе після закінчення війни вийти на бій проти переможця пари Камбосос – Хейні.

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Джордж Камбосос vs Девін Хейні / Фото: Колаж: Сьогодні

Свій останній поєдинок Ломаченко провів у грудні минулого року, коли за очками переміг Річарда Коммі.