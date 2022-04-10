Ломаченко против Камбососа и Хейни. Чемпион мира дал прогноз на поединки украинца

Лома - просто лучший, считает Тимоти Брэдли / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из лучших боксеров современности Тимоти Брэдли сравнил бойцовские качества экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко с Джоржем Камбососом и Девином Хейни. По мнению авторитетного эксперта, украинец имеет значительное преимущество над своими возможными соперниками.

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"Хэйни и Камбосос оба не побьют Ломаченко. Василий находится на другом игровой поле. Я понимаю, что Лопес победил его, однако скажу, что сейчас он другой боец, чем тогда, когда дрался с Теофимо. Я считаю, что сейчас он лучше, чем в бою с Лопесом и перед этим.

Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

Ломаченко полностью восстановился после травм, но к тому же он очень динамичен в ринге. У него фантастическая работа ног, фантастические контрудары, его IQ. Никто не может победить его здесь (показывает на голову, – прим.). Незначительные трюки, которые он делает руками, сближения и отходы – это вам не шутки", – цитирует Брэдли fightnews.info.

Напомним, 5 июня в австралийском Мельбурне состоится бой между Джорджем Камбососом и Девином Хейни. Украинский боксер Василий Ломаченко оставляет за собой право претендента, и сможет после окончания войны выйти на бой против победителя пары Камбосос – Хейни.

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Джордж Камбосос vs Девин Хейни / Фото: Коллаж: Сегодня

Свой последний поединок Ломаченко провел в декабре прошлого года, когда по очкам победил Ричарда Комми.