Американський чемпіон молиться за друзів-боксерів з України

Теренс Кроуфорд записав відеозвернення, де підтримав братів Кличків, Ломаченка та Усика

Теренс Кроуфорд підтримав Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд записав відеозвернення на підтримку України, громадяни якої продовжують зазнавати насильства та військової агресії з боку Росії.

/ Фото: Reuters

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Екссуперник українського боксера Віктора Постола важко сприйняв ситуацію в Україні. У своєму зверненні він закликав усіх молитися за Україну:

"Я записую це відео, щоб відправити любов та підтримку моїм українським друзям. Зараз там настав поганий час. Я прошу кожного з вас, друзі, молитися за них, відправити вашу любов та підтримку. У мене в Україні є кілька друзів. Серед них – Микола, президент WBC Ukraine. Я знаю деяких бійців: Кличка, Ломаченка, Усика, Віктора Постола, з яким я бився на рингу. Вони борються за свою країну, і їм потрібна ваша підтримка, друзі. Підтримайте їх. Молімося за мир. Я сподіваюся, що одного разу все стане там як раніше", – сказав Кроуфорд.

Кроуфорд є чинним володарем чемпіонського поясу WBO у напівсередній вазі, який захистив уже 5 разів поспіль.

Офіційного оголошення бою проти Ентоні Джошуа чекає Олександр Усик, який заявив, що повернеться до України після наступного поєдинку.