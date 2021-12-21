Ломаченко проти Бурі у пустелі: за Васю заступився катмен

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

У боксерському світі продовжують обговорювати поведінку Василя Ломаченка у бою проти Річарда Коммі, коли українець, відправивши африканця у нокдаун у сьомому раунді, відмовився його добити.

Натомість українець попросив кут ганця викинути рушник, що зроблено не було, і бій тривав усі 12 раундів.

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За таке милосердя Ломаченку вже дісталося від колишнього чемпіона світу у двох категоріях американця Тімоті Бредлі на прізвисько Буря в пустелі.

"Не можна робити це в рингу. Ти потряс хлопця, потрібно було нокаутувати. Це засвідчило слабкість Ломаченка. Не думаю, що він зробив би таке в бою проти Камбососа", – зауважив Бредлі.

Тімоті Бредлі після завершення кар'єри став експертом / Фото: Instagram

За Василя заступився його катмен канадець Расс Анбер, який відповідає у куті українця за усунення ушкоджень на обличчі під час поєдинків.

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"Нині у боксерському світі не вистачає взаємоповаги. У фанатів є ментальність головорізів. І я був розчарований коментарями Тімоті Бредлі, який сказав, що Ломаченко виявив слабкість, коли не добив Коммі", – наводить слова Анбера Fightnews.

Расс Анбер / Фото: Instagram

"Ломаченко поважає Річарда. Він знає, що це хороший хлопець. Коммі плакав на рингу, оскільки йому здавалося, що він підвів мешканців Гани. Ось як багато для нього це означало. Лома знав про це".

Ломаченко переміг Коммі / Фото: Getty Images

"На пресконференції, на зважуванні та в бою було багато поваги. Тому, бачачи, що Коммі вражений, Ломаченко відпустив педаль газу і дещо знизив оберти. Він розумів, що кут африканця не втрутиться, щоб урятувати Коммі. А сам Василь не хотів, щоб Річард зазнав додаткових травм", – додав катмен українця.

Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував / Фото: Getty Images

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Раніше ми писали, що Коммі уникнув нокауту, бо Ломаченко відмовився взяти на себе вбивство.