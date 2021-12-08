Як продавець на 7-му кілометрі: Ломаченко прибув на бійку із Термінатором

Василь Ломаченко у Нью-Йорку / Фото: Колаж: Сьогодні

Василь Ломаченко прилетів із Лос-Анджелеса, де провів тренувальні збори, до Нью-Йорка, де 11 грудня на рингу арени "Медісон-сквер-гарден" на нього чекає поєдинок із ганцем Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.

Відео прибуття Ломи опублікував його спільний із Олександром Усиком Instagram.

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У коментарях під відео підписники Василя Ломаченка активно обговорюють зовнішній вигляд боксера:

Вася – як продавець на "7-му кілометрі"

Чим "вище" людина, тим вона простіше. А загалом схожий

Вася красень, мені одному здалося, що на нього кроси завеликі?

Годі писати дурницю. Вдалого бою!

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі 11 грудня становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.

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Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських контор віддають перевагу Васі. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15, на перемогу Коммі – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

виграш Ломаченка – 80%

виграш Коммі – 17%

нічия – 3%

Річард Коммі / Фото: Getty Images

Проте промоутер Усика чекає бою Ломаченко – Коммі з острахом. За словами Олександра Красюка, африканцю до снаги нокаутувати Васю.