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Аби не з Усиком: Ф'юрі дали додатковий час домовитися з майбутнім суперником

Олександр Трикіша
11 січня, 21:42
Чемпіону світу за версією WBC у суперважкій вазі британцю Тайсону Ф'юрі продовжили період переговорів щодо організації бою із співвітчизником Ділліаном Вайтом

Ф'юрі кинув виклик Вайту

Вайт є обов'язковим претендентом на пояс WBC, але сторони ніяк не можуть домовитися про бій – Ділліан хоче більше грошей.

Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

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WBC дав боксерам до полудня 18 січня. Якщо не домовляться до цього моменту – буде аукціон, повідомляється на офіційному. сайті ради.

Що сталося

Тайсон Ф'юрі переміг 10 жовтня Деонтея Вайлдера та захистив титул WBC. Після бою британець заявив, що хоче об'єднавчого бою проти Олександра Усика, але українець пов'язаний контрактом на реванш із Ентоні Джошуа.

У той же час Вайт мав боксувати проти Отто Валліна, але відмовився від поєдинку, пославшись на травму. Багато хто запідозрив, що британець хитрує, щоб не втратити статус обов'язкового претендента.

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Але домовитися про поєдинок проти Ф'юрі Вайту заважає його непомірний апетит. За рішенням WBC, претенденту дістанеться лише 20% від призового фонду, що не влаштовує боксера.

Якщо ж Вайт повністю відмовиться від бою, то буде позбавлений тимчасового поясу та знижений у рейтингу організації. А Ф'юрі може знову зустрітися з Деонтеєм Вайлдером.