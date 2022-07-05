Ліга чемпіонів: розклад та результати першого раунду

Шериф у минулому сезоні з першого раунду кваліфікації дійшов до групового этапу / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні розпочинаються матчі першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів. У ньому візьмуть участь команди, які знаходяться низько в рейтингу УЄФА.
До вашої уваги розклад та результати матчів кваліфікації ЛЧ.
Вівторок, 5 липня
- 19:00. Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія)
- 20:00. Мальме (Швеція) – Вікінгур (Ісландія)
- 20:45. Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія)
- 21:00. Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва)
- 21:00. Лех (Польща) – Карабах (Азербайджан)
- 21:00. ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія)
- 21:30. Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта)
- 21:45. Шкупі (Північна Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
Середа, 6 липня
- 17:00. Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Угорщина)
- 19:00. Буде-Глімт (Норвегія) – Клаксвік (Фарери)
- 19:00. ХІК (Фінляндія) – РФШ (Латвія)
- 20:30. Дюделанж (Люксембург) – Тірана (Албанія)
- 21:00. Зрінські (Боснія та Герцеговина) – Шериф (Молдова)
- 21:15. Марібор (Словенія) – Шахтар С (Білорусь)
- 21:30. Слован (Словаччина) – Динамо Б (Грузія)
Матчі у відповідь пройдуть – 12 і 13 липня.
Раніше ми писали, що російський тренер не включив українця Олександра Зубкова до складу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що з другого кваліфікаційного раунду стартує київське Динамо. Наша команда зіграє проти Фенербахче.