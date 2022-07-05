Ліга чемпіонів: розклад та результати першого раунду

Шериф у минулому сезоні з першого раунду кваліфікації дійшов до групового этапу / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні розпочинаються матчі першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів. У ньому візьмуть участь команди, які знаходяться низько в рейтингу УЄФА.

До вашої уваги розклад та результати матчів кваліфікації ЛЧ.

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Вівторок, 5 липня

19:00. Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія)

Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія) 20:00. Мальме (Швеція) – Вікінгур (Ісландія)

Мальме (Швеція) – Вікінгур (Ісландія) 20:45. Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія)

Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія) 21:00. Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва)

Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва) 21:00. Лех (Польща) – Карабах (Азербайджан)

Лех (Польща) – Карабах (Азербайджан) 21:00. ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія)

ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія) 21:30. Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта)

Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта) 21:45. Шкупі (Північна Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Середа, 6 липня

17:00. Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Угорщина)

Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Угорщина) 19:00. Буде-Глімт (Норвегія) – Клаксвік (Фарери)

Буде-Глімт (Норвегія) – Клаксвік (Фарери) 19:00. ХІК (Фінляндія) – РФШ (Латвія)

ХІК (Фінляндія) – РФШ (Латвія) 20:30. Дюделанж (Люксембург) – Тірана (Албанія)

Дюделанж (Люксембург) – Тірана (Албанія) 21:00. Зрінські (Боснія та Герцеговина) – Шериф (Молдова)

Зрінські (Боснія та Герцеговина) – Шериф (Молдова) 21:15. Марібор (Словенія) – Шахтар С (Білорусь)

Марібор (Словенія) – Шахтар С (Білорусь) 21:30. Слован (Словаччина) – Динамо Б (Грузія)

Матчі у відповідь пройдуть – 12 і 13 липня.

Раніше ми писали, що російський тренер не включив українця Олександра Зубкова до складу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що з другого кваліфікаційного раунду стартує київське Динамо. Наша команда зіграє проти Фенербахче.