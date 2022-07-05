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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ліга чемпіонів: розклад та результати першого раунду

Любомир Луканюк
5 липня, 16:40
30 команд починають свій шлях, сподіваючись потрапити до групового турніру Ліги чемпіонів

Шериф у минулому сезоні з першого раунду кваліфікації дійшов до групового этапу / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні розпочинаються матчі першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів. У ньому візьмуть участь команди, які знаходяться низько в рейтингу УЄФА.

До вашої уваги розклад та результати матчів кваліфікації ЛЧ.

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Вівторок, 5 липня

  • 19:00. Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія)
  • 20:00. Мальме (Швеція) – Вікінгур (Ісландія)
  • 20:45. Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія)
  • 21:00. Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва)
  • 21:00. Лех (Польща) – Карабах (Азербайджан)
  • 21:00. ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія)
  • 21:30. Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта)
  • 21:45. Шкупі (Північна Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Середа, 6 липня

  • 17:00. Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Угорщина)
  • 19:00. Буде-Глімт (Норвегія) – Клаксвік (Фарери)
  • 19:00. ХІК (Фінляндія) – РФШ (Латвія)
  • 20:30. Дюделанж (Люксембург) – Тірана (Албанія)
  • 21:00. Зрінські (Боснія та Герцеговина) – Шериф (Молдова)
  • 21:15. Марібор (Словенія) – Шахтар С (Білорусь)
  • 21:30. Слован (Словаччина) – Динамо Б (Грузія)

Матчі у відповідь пройдуть – 12 і 13 липня.

Раніше ми писали, що російський тренер не включив українця Олександра Зубкова до складу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що з другого кваліфікаційного раунду стартує київське Динамо. Наша команда зіграє проти Фенербахче.