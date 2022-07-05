Лига чемпионов: расписание и результаты первого раунда

Шериф в прошлом сезоне с первого раунда квалификации дошел до группового этапа / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня начинаются матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов. В нем примут участие команды, которые находятся низко в рейтинге УЕФА.
К вашему вниманию расписание и результаты матчей квалификации ЛЧ.
Вторник, 5 июля
- 19:00. Пюник (Армения) – Клуж (Румыния)
- 20:00. Мальме (Швеция) – Викингур (Исландия)
- 20:45. Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория)
- 21:00. Балкани (Косово) – Жальгирис (Литва)
- 21:00. Лех (Польша) – Карабах (Азербайджан)
- 21:00. ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия)
- 21:30. Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)
- 21:45. Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Среда, 6 июля
- 17:00. Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия)
- 19:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фареры)
- 19:00. ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)
- 20:30. Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)
- 21:00. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова)
- 21:15. Марибор (Словения) – Шахтер С (Беларусь)
- 21:30. Слован (Словакия) – Динамо Б (Грузия)
Ответные матчи пройдут – 12 и 13 июля.
Ранее мы писали, что российский тренер не включил украинца Александра Зубкова в состав на матч Лиги чемпионов.
Напомним, что со второго квалификационного раунда стартует киевское Динамо. Наша команда сыграет против Фенербахче.