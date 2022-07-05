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Лига чемпионов: расписание и результаты первого раунда

Любомир Луканюк
5 июля, 16:40
30 команд начинают свой путь в надежде попасть в групповой турнир Лиги чемпионов

Шериф в прошлом сезоне с первого раунда квалификации дошел до группового этапа / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня начинаются матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов. В нем примут участие команды, которые находятся низко в рейтинге УЕФА.

К вашему вниманию расписание и результаты матчей квалификации ЛЧ.

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Вторник, 5 июля

  • 19:00. Пюник (Армения) – Клуж (Румыния)
  • 20:00. Мальме (Швеция) – Викингур (Исландия)
  • 20:45. Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория)
  • 21:00. Балкани (Косово) – Жальгирис (Литва)
  • 21:00. Лех (Польша) – Карабах (Азербайджан)
  • 21:00. ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия)
  • 21:30. Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)
  • 21:45. Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Среда, 6 июля

  • 17:00. Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия)
  • 19:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фареры)
  • 19:00. ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)
  • 20:30. Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)
  • 21:00. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова)
  • 21:15. Марибор (Словения) – Шахтер С (Беларусь)
  • 21:30. Слован (Словакия) – Динамо Б (Грузия)

Ответные матчи пройдут – 12 и 13 июля.

Ранее мы писали, что российский тренер не включил украинца Александра Зубкова в состав на матч Лиги чемпионов.

Напомним, что со второго квалификационного раунда стартует киевское Динамо. Наша команда сыграет против Фенербахче.