Лідер Шахтаря з нареченою покаталися по Андріївському узвозу на сігвеях

Манор Соломон і його наречена Дана / Фото: Instagram
Манор Соломон і його наречена Дана Вошина поділилася знімками з Андріївського узвозу, по якому покаталися на сігвеях.
"У пошуках нових місць для прогулянок", – написала в Instagram кохана футболіста
Відзначимо, що через травму Соломон не зміг зіграти у вівторок в матчі-відповіді проти Генка, який Шахтар виграв 2:1 і вийшов до раунду плей-оф Ліги чемпіонів.
Для потрапляння до групового раунду ЛЧ "гірникам" потрібно здолати Монако. Перша зустріч відбудеться 17 серпня в Монте-Карло, повторна – 25-го у Харкові.
Читайте також: Немов близнючки! Вражаюче фото дружин Коноплянки і Матвієнка
Нагадаємо, що недавно красуні Дані Вошиній, котра заволоділа серцем ізраїльського легіонера Шахтаря Манора Соломона, виповнився 21 рік. Подарунком від футболіста стала прогулянка над Києвом на вертольоті.
Дивіться більше фото коханої дівчини Соломона