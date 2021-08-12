11 серпня 22:00 Про матч
Челсі 1
Вільярреал 1
11 серпня 90+3’ Відео
Динамо 2
Минай 0
13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Лідер Шахтаря з нареченою покаталися по Андріївському узвозу на сігвеях

Андрій Трофімов
12 серпня, 10:23
Дивіться, як відпочивають у Києві ізраїльський півзахисник "гірників" Манор Соломон і його чарівна кохана Дана Вошина

Манор Соломон і його наречена Дана / Фото: Instagram

Манор Соломон і його наречена Дана Вошина поділилася знімками з Андріївського узвозу, по якому покаталися на сігвеях.

"У пошуках нових місць для прогулянок", – написала в Instagram кохана футболіста

Відзначимо, що через травму Соломон не зміг зіграти у вівторок в матчі-відповіді проти Генка, який Шахтар виграв 2:1 і вийшов до раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Для потрапляння до групового раунду ЛЧ "гірникам" потрібно здолати Монако. Перша зустріч відбудеться 17 серпня в Монте-Карло, повторна – 25-го у Харкові.

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Нагадаємо, що недавно красуні Дані Вошиній, котра заволоділа серцем ізраїльського легіонера Шахтаря Манора Соломона, виповнився 21 рік. Подарунком від футболіста стала прогулянка над Києвом на вертольоті.

Манор Соломон і його дівчина Дана / Фото: Instagram

Дивіться більше фото коханої дівчини Соломона

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