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Верес --
Ворскла --
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Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
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Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
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Лидер Шахтера с невестой покатались по Андреевскому спуску на сигвеях

Андрей Трофимов
12 августа, 10:23
Смотрите, как отдыхают в Киеве израильский полузащитник "горняков" Манор Соломон и его очаровательная возлюбленная Дана Вошина

Манор Соломон и его невеста Дана / Фото: Instagram

Манор Соломон и его невеста Дана Вошина поделилась снимками с Андреевского спуска, по которому они покатались на сигвеях.

"В поисках новых мест для прогулок", – написала в Instagram возлюбленная футболиста

Отметим, что из-за травмы Соломон не смог сыграть во вторник в ответном матче против Генка, который Шахтер выиграл 2:1 и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Для попадания в групповой раунд ЛЧ горнякам нужно пройти Монако. Первая встреча состоится 17 августа в Монте-Карло, ответная – 25-го в Харькове.

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Напомним, что недавно красавице Дане Вошиной, завладевшей сердцем израильского легионера Шахтера Манора Соломона, исполнился 21 год. Подарком от футболиста стала прогулка над Киевом на вертолете.

Манор Соломон и его девушка Дана / Фото: Instagram

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