Немов близнючки! Вражаюче фото дружин Коноплянки і Матвієнка

Вікторія Коноплянка та Анна Матвієнко постали перед підписниками в капелюхах і білих сорочках.
На одному з фото, опублікованих на сторінці Вікторії в Instagram, подруг майже не розрізнити.
Анна Матвієнко – ліворуч, Вікторія Коноплянка – праворуч
"Які красиві!" – не втрималася від захвату дружина іншого футболіста Шахтаря Валерія Бондаря – Даша Савіна
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