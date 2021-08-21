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Лідер Динамо влаштував моделі Playboy казкову зустріч після пологового будинку

Андрій Трофімов
21 серпня, 10:14
Красуню Альвіну Царенко, яка народила сина словенському футболістові Динамо Беньяміну Вербичу, чекав ефектний прийом у київських апартаментах

Вербич, його кохана і малюк / Фото: Instagram

Барбі-модель Альвіна Царенко, котра днями народила в Києві Беньяміну Вербичу сина вагою 3190 грамів і зростом 53 см, повернулася додому з пологового будинку. Коханий красуні постарався, щоб новоспечена мама запам'ятала цей день на все життя.

Альвіну чекали безліч кульок біло-блакитних кольорів, сотні троянд і величезні надувні літери: "Ласкаво просимо додому, Альвіно і Май".

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Май – ім'я, яке Беньямін Вербич і Альвіна Царенко дали своєму малюкові.

Нагадаємо, Альвіна любить малювати, про що регулярно інформує своїх підписників в Instagram, також красуня брала участь в зйомках для журналу Playboy.

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