Лидер Динамо устроил модели Playboy сказочную встречу после роддома

Вербич, его возлюбленная и ребенок / Фото: Instagram

Барби-модель Альвина Царенко, на днях родившая в Киеве Беньямину Вербичу сына весом 3190 граммов и ростом 53 см, вернулась домой из роддома. Возлюбленный красотки постарался, чтобы новоиспеченная мама запомнила этот день на всю жизнь.

Альвину ждали множество шариков бело-голубых цветов, сотни роз и огромные надувные буквы: "Добро пожаловать домой, Альвина и Май".

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Май – имя, которое Беньямин Вербич и Альвина Царенко дали своему малышу.

Напомним, Альвина любит рисовать, о чем регулярно информирует своих подписчиков в Instagram, также красотка принимала участие в сьемках для журнала Playboy.