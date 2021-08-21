20 августа 19:30 Видео
Ворскла 2
Металлист 1925 0
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Лидер Динамо устроил модели Playboy сказочную встречу после роддома

Андрей Трофимов
21 августа, 10:14
Красотку Альвину Царенко, родившую сына словенскому футболисту Динамо Беньямину Вербичу, ждал эффектный прием в киевских апартаментах

Вербич, его возлюбленная и ребенок / Фото: Instagram

Барби-модель Альвина Царенко, на днях родившая в Киеве Беньямину Вербичу сына весом 3190 граммов и ростом 53 см, вернулась домой из роддома. Возлюбленный красотки постарался, чтобы новоиспеченная мама запомнила этот день на всю жизнь.

Альвину ждали множество шариков бело-голубых цветов, сотни роз и огромные надувные буквы: "Добро пожаловать домой, Альвина и Май".

Читайте также: Супруга Зинченко удивила фигурой после родов. Зацените

Май – имя, которое Беньямин Вербич и Альвина Царенко дали своему малышу.

Напомним, Альвина любит рисовать, о чем регулярно информирует своих подписчиков в Instagram, также красотка принимала участие в сьемках для журнала Playboy.

Реклама