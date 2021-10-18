17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Лідер чемпіонату спіткнувся на аутсайдері: перша поразка Металіста в новій історії

Сергій Шаховець
18 жовтня, 19:10
Відроджений харківський Металіст – основний претендент на золото в Першій лізі. Але у поєдинку проти Агробізнесу фаворит першості несподівано поступився

Харківський Металіст зазнав першої поразки в чемпіонаті / Фото: ФК "Металлист"

У матчі 14-го туру чемпіонату Першої ліги харківський Металіст грав на виїзді з Агробізнесом з Волочиська. У поточній першості команда з невеликого містечка в Хмельницькій області невдало виступає і напередодні поєдинку займала передостаннє 15-е місце.

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У дебюті зустрічі господарі відкрили рахунок, але вже на 12-й хвилині захисник харків'ян Мизюк зрівняв його.

В середині першого тайму гол екс-гравця львівського Руху Ігоря Бойчука приніс перемогу Агробізнесу над лідером чемпіонату.

Незважаючи на невдачу, "жовто-сині" впевнено лідирують в чемпіонаті, з відривом від Кривбасу в сім балів. Агробізнес, завдяки перемозі над фаворитом, піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці.

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Поразка Металіста стало першою в нинішньому сезоні. Раніше команда Олександра Кучера не програвала 13 поєдинків поспіль.

У минулому чемпіонаті харківський клуб виграв першість Другої ліги, яке завершив без жодної поразки.

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Раніше ми розповідали, про унікального футболіста з АПЛ якого підписав харківський Металіст.

Дивіться огляд матчу Агробізнес – Металіст

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