Лідер чемпіонату спіткнувся на аутсайдері: перша поразка Металіста в новій історії

Харківський Металіст зазнав першої поразки в чемпіонаті / Фото: ФК "Металлист"

У матчі 14-го туру чемпіонату Першої ліги харківський Металіст грав на виїзді з Агробізнесом з Волочиська. У поточній першості команда з невеликого містечка в Хмельницькій області невдало виступає і напередодні поєдинку займала передостаннє 15-е місце.

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У дебюті зустрічі господарі відкрили рахунок, але вже на 12-й хвилині захисник харків'ян Мизюк зрівняв його.

В середині першого тайму гол екс-гравця львівського Руху Ігоря Бойчука приніс перемогу Агробізнесу над лідером чемпіонату.

Незважаючи на невдачу, "жовто-сині" впевнено лідирують в чемпіонаті, з відривом від Кривбасу в сім балів. Агробізнес, завдяки перемозі над фаворитом, піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці.

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Поразка Металіста стало першою в нинішньому сезоні. Раніше команда Олександра Кучера не програвала 13 поєдинків поспіль.

У минулому чемпіонаті харківський клуб виграв першість Другої ліги, яке завершив без жодної поразки.

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Раніше ми розповідали, про унікального футболіста з АПЛ якого підписав харківський Металіст.

Дивіться огляд матчу Агробізнес – Металіст