Лидер чемпионата споткнулся на аутсайдере: первое поражение Металлиста в новой истории

Харьковский Металлист потерпел первое поражение в чемпионате / Фото: ФК "Металлист"

В матче 14-го тура чемпионата Первой лиги харьковский Металлист играл на выезде с Агробизнесом из Волочиска. В текущем первенстве команда из небольшого городка в Хмельницком области неудачно выступает и накануне поединка занимала предпоследнее 15-е место.

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В дебюте встречи хозяева открыли счет, но уже на 12-й минуте защитник харьковчан Мизюк сравнял его.

В середине первого тайма гол экс-игрока львовского Руха Игоря Бойчука принес победу Агробизнесу над лидером чемпионата.

Несмотря на неудачу, "желто-синие" уверенно лидируют в чемпионате, с отрывом от Кривбасса в семь баллов. Агробизнес, благодаря победе над фаворитом, поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы.

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Поражение Металлиста стало первым в нынешнем сезоне. Ранее команда Александра Кучера не проигрывала 13 поединков подряд.

В прошлом чемпионате харьковский клуб выиграл первенство Второй лиги, которое завершил без единого поражения.

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Ранее мы рассказывали, о уникальном футболисте из АПЛ которого подписал харьковский Металлист.

Смотрите обзор матча Агробизнес – Металлист