17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
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Янг Бойз --
Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лилль --
Севилья --
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Лидер чемпионата споткнулся на аутсайдере: первое поражение Металлиста в новой истории

Сергей Шаховец
18 октября, 19:10
Возрожденный харьковский Металлист – основной претендент на золото в Первой лиге. Но в поединке против Агробизнеса фаворит первенства неожиданно оступился

Харьковский Металлист потерпел первое поражение в чемпионате / Фото: ФК "Металлист"

В матче 14-го тура чемпионата Первой лиги харьковский Металлист играл на выезде с Агробизнесом из Волочиска. В текущем первенстве команда из небольшого городка в Хмельницком области неудачно выступает и накануне поединка занимала предпоследнее 15-е место.

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В дебюте встречи хозяева открыли счет, но уже на 12-й минуте защитник харьковчан Мизюк сравнял его.

В середине первого тайма гол экс-игрока львовского Руха Игоря Бойчука принес победу Агробизнесу над лидером чемпионата.

Несмотря на неудачу, "желто-синие" уверенно лидируют в чемпионате, с отрывом от Кривбасса в семь баллов. Агробизнес, благодаря победе над фаворитом, поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы.

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Поражение Металлиста стало первым в нынешнем сезоне. Ранее команда Александра Кучера не проигрывала 13 поединков подряд.

В прошлом чемпионате харьковский клуб выиграл первенство Второй лиги, которое завершил без единого поражения.

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Ранее мы рассказывали, о уникальном футболисте из АПЛ которого подписал харьковский Металлист.

Смотрите обзор матча Агробизнес – Металлист

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