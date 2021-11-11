Обличчя Усика було розбите, а Джошуа особливо й не бив: Усика лякають бомбами британця

Колишній чемпіон світу Найджел Бенн не поспішає списувати з рахунків британського боксера. На його думку Джошуа просто обрав неправильну тактику на бій проти українця. Але все можна виправити в реванші.

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"Всі списують Джошуа з рахунків. Я великий шанувальник Ентоні, але маю визнати, що його план був невірним.

Йому треба було всією вагою навалитися на Усика. І всі це розуміють. Я думаю, що й Ентоні це знає. Ти не мусиш намагатися перебоксувати боксера. Адже з тими навичками та даними, які в нього є…

Самі подивіться – обличчя Усика було розбите, а Джошуа особливо й не бив.