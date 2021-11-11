Обличчя Усика було розбите, а Джошуа особливо й не бив: Усика лякають бомбами британця

Обличчя Усика після бою з Джошуа / Фото: REUTERS
Колишній чемпіон світу Найджел Бенн не поспішає списувати з рахунків британського боксера. На його думку Джошуа просто обрав неправильну тактику на бій проти українця. Але все можна виправити в реванші.
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"Всі списують Джошуа з рахунків. Я великий шанувальник Ентоні, але маю визнати, що його план був невірним.
Йому треба було всією вагою навалитися на Усика. І всі це розуміють. Я думаю, що й Ентоні це знає. Ти не мусиш намагатися перебоксувати боксера. Адже з тими навичками та даними, які в нього є…
Самі подивіться – обличчя Усика було розбите, а Джошуа особливо й не бив.
Подивіться весь його шлях у боксі. Він виходив на бій і просто розряджав бомби у людей. І така тактика завжди давала результат. Удари знаходили мету.
А у бою з українцем він цього не робив. Цей боксерський мод був невірною тактикою", – зізнався Бенн в інтерв'ю Youtube каналу iFL TV, якого цитує xsport.ua.
Раніше промоутер Олександр Красюк розповів, де може пройти реванш. На проведення бою претендують три країни.