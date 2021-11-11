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Лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил: Усика пугают бомбами британца

Александр Трикиша
11 ноября, 23:57
Александру Усику рано расслабляться. В реванше Энтони Джоша может создать проблемы украинцу, если вернется к своему стилю бокса

Лицо Усика после боя с Джошуа / Фото: REUTERS

Бывший чемпион мира Найджел Бенн не спешит списывать со счетов британского боксера. По его мнению, Джошуа просто выбрал неправильную тактику на бой против украинца. Но все можно поправить в реванше.

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"Все списывают Джошуа со счетов. Я большой поклонник Энтони, но должен признать, что его план был неверен.

Ему нужно было всем весом навалиться на Усика. И все это понимают. Я думаю, что и Энтони это знает. Ты не должен пытаться перебоксировать боксера. Ведь с теми навыками и данными которые у него есть…

Сами посмотрите – лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил.

Александр Усик / Фото: Reuters

Посмотрите на весь его путь в боксе. Он выходил на бой и просто разряжал бомбы в людей. И эта тактика всегда давала результат. Удары находили цель.

А в бою с украинцем он этого не делал. Этот боксерский мод был неверной тактикой", – признался Бенн в интервью Youtube каналу iFL TV, которого цитирует xsport.ua.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ранее промоутер Александр Красюк рассказал, где может пройти реванш. На проведение боя претендуют три страны.