Лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил: Усика пугают бомбами британца

Лицо Усика после боя с Джошуа / Фото: REUTERS
Бывший чемпион мира Найджел Бенн не спешит списывать со счетов британского боксера. По его мнению, Джошуа просто выбрал неправильную тактику на бой против украинца. Но все можно поправить в реванше.
Читайте также: Миллионы Усика! Гонорар за победу над Джошуа вырос в разы
"Все списывают Джошуа со счетов. Я большой поклонник Энтони, но должен признать, что его план был неверен.
Ему нужно было всем весом навалиться на Усика. И все это понимают. Я думаю, что и Энтони это знает. Ты не должен пытаться перебоксировать боксера. Ведь с теми навыками и данными которые у него есть…
Сами посмотрите – лицо Усика было разбито, а ведь Джошуа особо и не бил.
Посмотрите на весь его путь в боксе. Он выходил на бой и просто разряжал бомбы в людей. И эта тактика всегда давала результат. Удары находили цель.
А в бою с украинцем он этого не делал. Этот боксерский мод был неверной тактикой", – признался Бенн в интервью Youtube каналу iFL TV, которого цитирует xsport.ua.
Ранее промоутер Александр Красюк рассказал, где может пройти реванш. На проведение боя претендуют три страны.