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Левандовський повторив неймовірний рекорд Герда Мюллера

Сергій Шаховець
14 грудня, 23:27
Нападник мюнхенської Баварії продовжує підкорювати бомбардирські рекорди

Роберт Левадовський повторив рекорд легендарного бомбардира / Фото: Колаж: Сьогодні

У матчі 16-го туру німецької Бундесліги баварці на виїзді розгромили Штутгарт з рахунком 5:0.

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Форвард Баварії Роберт Левандовський у цій зустрічі оформив дубль. Тепер у поточному календарному році на рахунку поляка 42 голи у чемпіонаті Німеччини.

Отже, 33-річний футболіст повторив рекорд колишнього нападника Баварії Герда Мюллера за забитими голами у Бундеслізі за один календарний рік.

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Після 16 зіграних матчів мюнхенці набрали 40 очок і очолюють турнірну таблицю чемпіонату Німеччини. У трійку лідерів Бундесліги входять дортмундська Боруссія та леверкузенський Байєр. Штутгарт йде на 15-му місці.

Нагадаємо, що нещодавно Левандовский записав на свій рахунок черговий рекорд – він забив найбільше голів (118) у виїзних матчах чемпіонату Німеччини. Поляк перевершив досягнення колишнього форварда Шальке Клауса Фішера.

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Роберт Левандовський в ударі / Фото: Reuters

Зазначимо, що Роберт Левандовский був основним фаворитом на отримання Золотого м'яча-2021, але в підсумку приз найкращого футболіста року отримав Ліонель Мессі. Поляк отримав втішний приз – найкращого нападаючого.

В колекції Левандовського ще немає "Золотого м'яча" / Фото: Eurosport