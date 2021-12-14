Рома – команда вбивць! Моурінью в люті від арбітрів Серії А

Головний тренер римського клубу переконаний, що всі проблеми в упередженому ставленні "людей у чорному" до його команди

Жозе Моурінью незадоволений суддівством у Серії А / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 13 грудня, у матчі 17 туру Серії А Рома обіграла команду українця Коваленка Спецію з рахунком 2:0. Підопічні Моурінью закінчували гру у меншості – вилучення заробив 18-річний форвард Афена-Гьян.

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"Якщо ви подивіться, скільки жовтих і червоних карток отримує Рома, ми схожі на команду вбивць. Спори Кристанті із суддями? Я порадив йому розслабитись, бо він не Бонуччі. Він має інший статус, тому він не може говорити деякі речі арбітрам", — наводить слова Моурінью. La Gazzetta dello Sport.

Жозе Моурінью / Фото: Reuters

Зазначимо, що у жовтневому матчі чемпіонату Італії проти Наполі від дій арбітра "постраждав" і сам португалець. На 82-й хвилині поєдинку він побачив перед собою "червоне світло" за незгоду з діями арбітра.

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Зазначимо, що за два тури до зимової паузи Рома із 28 очками йде на 6-му місці в Серії А.

18 грудня Рома вирушить до Бергамо на матч із командою Малиновського Аталантою, а 22 грудня прийме Сампдорію.

Нагадаємо, що сьогодні у Кубку Італії Андрій Шевченко спробує здобути свою першу перемогу на чолі Дженоа.