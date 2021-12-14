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Левандовски повторил невероятный рекорд Герда Мюллера

Сергей Шаховец
14 декабря, 23:27
Нападающий мюнхенской Баварии продолжает покорять бомбардирские рекорды

Роберт Левадовски повторил рекорд легендарного бомбардира / Фото: Коллаж: Сегодня

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги баварцы на выезде разгромили Штутгарт со счетом 5:0.

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Форвард Баварии Роберт Левандовски в этой встрече оформил дубль. Теперь в текущем календарном году на счету поляка 42 гола в чемпионате Германии.

Таким образом, 33-летний футболист повторил рекорд бывшего нападающего Баварии Герда Мюллера по забитым голам в Бундеслиге за один календарный год.

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После 16-ти сыгранных матчей мюнхенцы набрали 40 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии. В тройку лидеров Бундеслиги входят дортмундская Боруссия и леверкузенский Байер. Штутгарт идет на 15-м месте.

Напомним, что недавно Левандовски записал на свой счет очередной рекорд – он забил больше всего голов (118) в выездных матчах чемпионата Германии. Поляк превзошел достижение бывшего форварда Шальке Клауса Фишера.

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Роберт Левандовски в ударе / Фото: Reuters

Отметим, что Роберт Левандовски был основным фаворитом на получение Золотого мяча-2021, но в итоге приз лучшего футболиста года получил Лионель Месси. Поляк получил утешительный приз – лучшего нападающего.

В коллекции Левандовского еще нет "Золотого мяча" / Фото: Eurosport