Літо тільки починається: самі стрункі ніжки українського спорту відпочивають в Дубаї

Влада Нікольченко відпочиває в Дубаї / Фото: Instagram
Після того, як Влада пролетіла повз Олімпіади в Токіо, вона вирішила тимчасово зупинити кар'єру. Замість цього красуня розвиває свою модельну кар'єру і регулярно радує фанатів красивими фото з відпочинку.
Нікольченко опублікувала в Instagram гаряче фото з відпочинку в Дубаї. Дівчина в пікантному купальнику позує біля пальми, виставивши напоказ свої стрункі ніжки.
"Коли в Україні наближається зима, у мене тільки починається літо", – підписала знімок Влада.
Влада була лідеркою української збірної з художньої гімнастики, завоювала ліцензію на Ігри в Токіо, але з незрозумілих причин її не включили до складу на Олімпіади-2020.
Нікольченко заявила, що це було рішення НОК України та Міністерства спорту.
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