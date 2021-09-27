Лето только начинается: самые стройные ножки украинского спорта отдыхают в Дубае

Влада Никольченко отдыхает в Дубае / Фото: Instagram

После того, как Влада пролетела мимо Олимпиады в Токио, она решила приостановить карьеру. Вместо этого красотка развивает свою модельную карьеру и регулярно радует фанатов красивыми фото с отдыха.

Никольченко опубликовала в Instagram горячее фото с отдыха в Дубае. Девушка в пикантном купальнике позирует возле пальмы, выставив напоказ свои стройные ножки.

"Когда в Украине приближается зима, у меня только начинается лето", – подписала снимок Влада.

Влада была лидером украинской сборной по художественной гимнастике, завоевала лицензию на Игры в Токио, но по непонятным причинам ее не включили в состав на Олимпиаду-2020.

Никольченко заявила, что это было решение НОК Украины и Министерства спорта.