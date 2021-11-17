16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Років на п'ять постарів: емоції Петракова після виходу збірної до плей-офф ЧС-2022

Олександр Трикіша
17 листопада, 00:26
Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав емоційне інтерв'ю після виходу команди у плей-офф ЧС-2022 завдяки перемозі у Боснії

Тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

Збірна України на виїзді обіграла Боснію та Герцеговину, а у паралельному матчі Фінляндія поступилася Франції. Це дозволило нашій команді піднятися на другий рядок. Відео голів та огляд матчу Боснія – Україна.

Читайте також: Україна в плей-офф ЧС: з ким зіграємо і коли розігруватимуть останні путівки до Катару

Реклама

Після зустрічі Олександр Петраков не стримував емоцій та важко підбирав слова.

"Дуже задоволений. Хочу привітати своїх хлопців, тренерський штаб, який багато зробив, президента за те, що повірив у мене та підтримував. Також вітаю всіх уболівальників, простих людей".

Українці вирвали путівку в плей-оф ЧС-2022 / Фото: REUTERS

То була нервова гра. На результат. Довбик вийшов та забив? А ще не забив… Добре хлопці вийшли на заміну. Ні до кого немає запитань. Усі молодці.

Реклама

Ці три місяці були найважчі у моєму футбольному житті. Пройти знову – це дуже важко. Років на п'ять постарів. Але дуже задоволений. Вже адаптувався.

Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

Плей-офф? Жодних планів у мене немає. Я виконуючий обов'язки. Що буде далі, я не знаю. Нічого не можу відповісти. Це ми зробили лише 50%.

Далі буде жеребкування, тяжкі суперники, але хлопці нічого не бояться. Колектив дуже добрий. Хто б не був – ми гратимемо. У нас є мета – поїхати до Катару", – сказав Петраков в ефірі каналу Футбол-1.