Років на п'ять постарів: емоції Петракова після виходу збірної до плей-офф ЧС-2022

Тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters
Збірна України на виїзді обіграла Боснію та Герцеговину, а у паралельному матчі Фінляндія поступилася Франції. Це дозволило нашій команді піднятися на другий рядок. Відео голів та огляд матчу Боснія – Україна.
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Після зустрічі Олександр Петраков не стримував емоцій та важко підбирав слова.
"Дуже задоволений. Хочу привітати своїх хлопців, тренерський штаб, який багато зробив, президента за те, що повірив у мене та підтримував. Також вітаю всіх уболівальників, простих людей".
То була нервова гра. На результат. Довбик вийшов та забив? А ще не забив… Добре хлопці вийшли на заміну. Ні до кого немає запитань. Усі молодці.
Ці три місяці були найважчі у моєму футбольному житті. Пройти знову – це дуже важко. Років на п'ять постарів. Але дуже задоволений. Вже адаптувався.
Плей-офф? Жодних планів у мене немає. Я виконуючий обов'язки. Що буде далі, я не знаю. Нічого не можу відповісти. Це ми зробили лише 50%.
Далі буде жеребкування, тяжкі суперники, але хлопці нічого не бояться. Колектив дуже добрий. Хто б не був – ми гратимемо. У нас є мета – поїхати до Катару", – сказав Петраков в ефірі каналу Футбол-1.