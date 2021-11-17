16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина 0
Украина 2
16 ноября 21:45
Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
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Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
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Лилль --
Зальцбург --
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Севилья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Лет на пять постарел: эмоции Петракова после выхода сборной в плей-офф ЧМ-2022

Александр Трикиша
17 ноября, 00:26
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал эмоциональное интервью после выхода команды в плей-офф ЧМ-2022 благодаря победе в Боснии

Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

Сборная Украины на выезде обыграла Боснию и Герцеговину, а в параллельном матче Финляндия уступила Франции. Это позволило наше команде подняться на вторую строчку. Видео голов и обзор матча Босния – Украина.

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После встречи Александр Петраков не сдерживал эмоции и тяжело подбирал слова.

"Очень доволен. Хочу поздравить своих парней, тренерский штаб, который много сделал, президента за то, что поверил в меня и поддерживал. Также поздравляю всех болельщиков, простых людей.

Украины вырвали путевку в плей-офф ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Это была нервная игра. На результат. Довбик вышел и забил? А еще не забил… Хорошо парни вышли на замену. Ни к кому нет вопросов. Все молодцы.

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Эти три месяца были самые тяжелые в моей футбольной жизни. Пройти снова – это очень тяжело. Лет на пять постарел. Но я очень доволен. Уже адаптировался.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

Плей-офф? Никаких планов у меня нет. Я исполняющий обязанности. Что будет дальше я не знаю. Ничего не могу ответить. Это мы сделали только 50%.

Далее будет жеребьевка, тяжелые соперники, но парни ничего не боятся. Коллектив очень хороший. Кто бы ни был – мы будем играть. У нас есть цель – поехать в Катар", – сказал Петраков в эфире канала Футбол-1.