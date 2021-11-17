Лет на пять постарел: эмоции Петракова после выхода сборной в плей-офф ЧМ-2022

Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

Сборная Украины на выезде обыграла Боснию и Герцеговину, а в параллельном матче Финляндия уступила Франции. Это позволило наше команде подняться на вторую строчку. Видео голов и обзор матча Босния – Украина.

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После встречи Александр Петраков не сдерживал эмоции и тяжело подбирал слова.

"Очень доволен. Хочу поздравить своих парней, тренерский штаб, который много сделал, президента за то, что поверил в меня и поддерживал. Также поздравляю всех болельщиков, простых людей.

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Это была нервная игра. На результат. Довбик вышел и забил? А еще не забил… Хорошо парни вышли на замену. Ни к кому нет вопросов. Все молодцы.

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Эти три месяца были самые тяжелые в моей футбольной жизни. Пройти снова – это очень тяжело. Лет на пять постарел. Но я очень доволен. Уже адаптировался.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images