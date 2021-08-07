Лестер переміг Манчестер Сіті у Суперкубку Англії (відео)

Поєдинок на Вемблі завершився перемогою Лестера з рахунком 1:0. Єдиний гол на 89-й хвилині з пенальті забив нігерійський форвард лисиць Келечі Іхеаначо

Лестер - переможець Суперкубка Англії-2021 / Фото: Reuters

Тренер МанСіті в грі за Суперкубок Англії не задіяв велику групу гравців, які виступали на Євро і Копа Америка. Серед них – Олександр Зінченко, Кайл Вокер, Джон Стоунз, Філ Фоден, Рахім Стерлінг, Кевін де Брейне, Едерсон, Габріел Жезус, Емерік Ляпорт.

Без цих гравців основи чемпіони Англії з Манчестера програли Лестеру, пропустивши в кінці зустрічі з пенальті.

Лестер – Манчестер Сіті – 1:0

Гол: Іхеаначо, 89 пен

Лестер: Шмейхель, Рікарду Перейра, Сеюнджю, Амарті, Бертран (Томас, 78), Тілеманс (Сумаре, 72), Ндіді, Барнс (Іхеаначо, 79), Медісон (Дьюзбері-Голл, 71), Перес (Олбрайтон, 71), Варді ( Дака, 71)

Манчестер Сіті: Стеффен, Аке, Жоау Канселу, Рубен Діаш, Менді, Едозі (Гріліш, 65), Палмер (Бернарду Сілва, 74), Ферран Торрес (Найт, 74), Гюндоган (Родрі, 65), Марез, Фернандіньо

Попередження: Бертран – Фернандіньо, Діаш

Відзначимо, що незадовго до Суперкубка Англії Олександр Зінченко став батьком. Дружина Влада Седан народила йому дочку Єву.

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