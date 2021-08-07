Лестер хлопнул Манчестер Сити в Суперкубке Англии (видео)

Поединок на Уэмбли завершился победой Лестера со счетом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте с пенальти забил нигерийский форвард лисов Келечи Ихеаначо

Лестер - победитель Суперкубка Англии-2021 / Фото: Reuters

Тренер МанСити в игре за Суперкубок Англии не задействовал большую группу игроков, выступавших на Евро и Копа Америка. Среди них – Александр Зинченко, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Фил Фоден, Рахим Стерлинг, Кевин де Брюйне, Эдерсон, Габриэл Жезус, Эмерик Ляпорт.

Без этих игроков основы чемпионы Англии из Манчестера проиграли Лестеру, пропустив в концовке встречи с пенальти.

Лестер – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Ихеаначо, 89 пен

Лестер: Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Амарти, Бертран (Томас, 78), Тилеманс (Сумаре, 72), Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 79), Мэддисон (Дьюзбери-Холл, 71), Перес (Олбрайтон, 71), Варди (Дака, 71)

Манчестер Сити: Стеффен, Аке, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Менди, Эдози (Грилиш, 65), Палмер (Бернарду Силва, 74), Ферран Торрес (Найт, 74), Гюндоган (Родри, 65), Марез, Фернандиньо

Предупреждения: Бертран – Фернандиньо, Диаш

Отметим, что незадолго до Суперкубка Англии Александр Зинченко стал отцом. Жена Влада Седан родила ему дочку Еву.

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