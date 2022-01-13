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Леннокс Льюїс проти Усика: екс-тренер Кличка назвав переможця мегафайту

Сергій Шаховець
13 січня, 16:50
Легендарний британець майже двадцять років тому завершив професійну кар'єру, але залишається одним з кращих боксерів в історії

Леннокс Льюїс vs Олександр Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Сергій Городнічев, який входив до тренерського штабу Володимира Кличка, вважає, що нинішній чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик не зміг би протистояти Льюїсу.

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"Льюїс потужніший боксер, ніж Джошуа. Я думаю, що він і технічніший. Я вважаю, що він виграв би за очками.

У Льюїса інша техніка. Леннокс не те що думаючий боксер, він більш технічний – почуття ударної дистанції, пересування. Дуже важливо вчасно вдарити.

Подивіться його бої, як він бився. Плюс характер. Якщо Джошуа обкакався, вибачаюсь за вираз, то згадайте бій Льюїса з Віталіком – такий характер показав.

Якби він відчув, що програє, думаєте, він би так і стрибав, завдаючи ударів однією правою прямий здалеку і не потрапляючи? Дурниця, чесно. Він би ввімкнувся. Звичайно, було б цікаво подивитись, але вже цього бою не побачимо. Тож Льюїс – красень", – цитує Сергія Городничева fightnews.info.

Нещодавно Віталій Кличко назвав найяскравіший бій у своїй кар'єрі. Незважаючи на поразку, Кличко-старший вважає, що саме поєдинок проти легендарного Льюїса – самий знаменитий бій, у якому він брав участь.

Леннокс Льюїс проти Віталія Кличка / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, раніше Городнічев з тельбухами здав Олександр Усика. Колишній тренер Кличка назвав усі сильні якості українського чемпіона, за рахунок яких він переміг габаритніших боксерів.

Бій Усик – Чісора / Фото: matchroomboxing