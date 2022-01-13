Леннокс Льюис против Усика: экс-тренер Кличко назвал победителя мегафайта

Леннокс Льюис vs Александр Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Сергей Городничев, который входил в тренерский штаб Владимира Кличко считает, что нынешний чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик не смог бы противостоять Льюису.

Читайте также: Фьюри добил Кличко унизительным фото

Реклама

"Льюис мощнее боксер, чем Джошуа. Я думаю, что он и техничнее. Я считаю, что он выиграл бы по очкам. У Льюиса другая техника. Леннокс не то что думающий боксер, он более техничный – чувство ударной дистанции, передвижение. Очень важно вовремя ударить. Посмотрите его бои, как он дрался. Плюс характер. Если Джошуа обкакался, извиняюсь за выражение, то вспомните бой Льюиса с Виталиком – такой характер показал.

Если бы он почувствовал, что проигрывает, думаете, он бы так и прыгал, нанося удары одной правой прямой издалека и не попадая? Ерунда, честно. Он бы включился. Конечно, было бы интересно посмотреть, но уже этого боя не увидим. Так что Льюис – красавчик", – цитирует Сергея Городничева fightnews.info.

Недавно Виталий Кличко назвал самый яркий бой в своей карьере. Несмотря на поражение, Кличко-старший считает, что именно поединок против легендарного Льюиса – самый знаменитый бой, в котором он участвовал.

Леннокс Льюис против Виталия Кличко / Фото: Getty Images

Реклама

Напомним, ранее Городничев с потрохами сдал Александр Усика. Бывший тренер Кличко назвал все сильные качества украинского чемпиона, за счет которых он победил более габаритных боксеров.