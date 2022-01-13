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Леннокс Льюис против Усика: экс-тренер Кличко назвал победителя мегафайта

Сергей Шаховец
13 января, 16:50
Легендарный британец почти двадцать лет назад завершил профессиональную карьеру, но остается одним из лучших боксеров в истории

Леннокс Льюис vs Александр Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Сергей Городничев, который входил в тренерский штаб Владимира Кличко считает, что нынешний чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик не смог бы противостоять Льюису.

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"Льюис мощнее боксер, чем Джошуа. Я думаю, что он и техничнее. Я считаю, что он выиграл бы по очкам.

У Льюиса другая техника. Леннокс не то что думающий боксер, он более техничный – чувство ударной дистанции, передвижение. Очень важно вовремя ударить.

Посмотрите его бои, как он дрался. Плюс характер. Если Джошуа обкакался, извиняюсь за выражение, то вспомните бой Льюиса с Виталиком – такой характер показал.

Если бы он почувствовал, что проигрывает, думаете, он бы так и прыгал, нанося удары одной правой прямой издалека и не попадая? Ерунда, честно. Он бы включился. Конечно, было бы интересно посмотреть, но уже этого боя не увидим. Так что Льюис – красавчик", – цитирует Сергея Городничева fightnews.info.

Недавно Виталий Кличко назвал самый яркий бой в своей карьере. Несмотря на поражение, Кличко-старший считает, что именно поединок против легендарного Льюиса – самый знаменитый бой, в котором он участвовал.

Леннокс Льюис против Виталия Кличко / Фото: Getty Images

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Напомним, ранее Городничев с потрохами сдал Александр Усика. Бывший тренер Кличко назвал все сильные качества украинского чемпиона, за счет которых он победил более габаритных боксеров.

Бой Усик – Чисора / Фото: matchroomboxing