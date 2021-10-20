Легенда російського волейболу згорів на допінгу

Дмитро Мусерський наказаний за допінг / Фото: Instagram

Олімпійський чемпіон з волейболу Дмитро Мусерський, який виступає за японський Санторі Санбердз, дискваліфікований на 9 місяців за допінг.

Читайте також: У Росії винайшли новий допінг? Махінації готуються до Олімпіади-2022

Реклама

Повідомлення про відсторонення гравця надійшло від Міжнародної федерації волейболу. Дискваліфікація буде відраховуватися з 5 квітня 2021 року. Її строк завершиться 4 січня 2022 року.

32-річний Мусерський у складі збірної Росії став олімпійським чемпіоном 2012 року, виграв Кубок світу-2011, чемпіонат Європи-2013, Лігу націй-2018 і Світову лігу в 2011 і в 2013 роках.

Реклама

До складу національної команди на Олімпіаду-2020 на Токіо він не увійшов, тоді офіційною причиною називалася травма ліктя.

Раніше ми писали, що російська команда з веслування в четвірках парних знялася з участі в Олімпіади-2020 після позитивних результатів на допінг у Микити Моргачева і Павла Соріна, в крові яких був виявлений мельдоній.