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Баварія --
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2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
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30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Легенда російського волейболу згорів на допінгу

Любомир Луканюк
20 жовтня, 08:28
Чемпіон Лондона-2012 волейболіст Дмитро Мусерський попався на вживанні заборонених засобів і не гратиме до січня наступного року

Дмитро Мусерський наказаний за допінг / Фото: Instagram

Олімпійський чемпіон з волейболу Дмитро Мусерський, який виступає за японський Санторі Санбердз, дискваліфікований на 9 місяців за допінг.

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Повідомлення про відсторонення гравця надійшло від Міжнародної федерації волейболу. Дискваліфікація буде відраховуватися з 5 квітня 2021 року. Її строк завершиться 4 січня 2022 року.

32-річний Мусерський у складі збірної Росії став олімпійським чемпіоном 2012 року, виграв Кубок світу-2011, чемпіонат Європи-2013, Лігу націй-2018 і Світову лігу в 2011 і в 2013 роках.

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До складу національної команди на Олімпіаду-2020 на Токіо він не увійшов, тоді офіційною причиною називалася травма ліктя.

Раніше ми писали, що російська команда з веслування в четвірках парних знялася з участі в Олімпіади-2020 після позитивних результатів на допінг у Микити Моргачева і Павла Соріна, в крові яких був виявлений мельдоній.

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