Легенда российского волейбола сгорел на допинге

Дмитрий Мусэрский наказан за допинг / Фото: Instagram
Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский, выступающий за японский Сантори Санбердз, дисквалифицирован на 9 месяцев за допинг.
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Уведомление об отстранении игрока поступило от Международной федерации волейбола. Дисквалификация будет отсчитываться с 5 апреля 2021 года. Ее срок завершится 4 января 2022 года.
32-летний Мусэрский в составе сборной России стал олимпийским чемпионом 2012 года, выиграл Кубок мира-2011, чемпионат Европы-2013, Лигу наций-2018 и Мировую лигу в 2011 и в 2013 годах.
В состав национальной команды на Олимпиаду-2020 в Токио он не вошел, тогда официальной причиной называлась травма локтя.
Ранее мы писали, что российская команда по гребле в четверках парных снялась с участия в Олимпиаде-2020 после положительных результатов на допинг у Никиты Моргачева и Павла Сорина, в крови которых был обнаружен мельдоний.
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