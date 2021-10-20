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Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
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Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
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Минай --
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Александрия --
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Легенда российского волейбола сгорел на допинге

Любомир Луканюк
20 октября, 08:28
Чемпион Лондона-2012 волейболист Дмитрий Мусэрский попался на употреблении запрещенных средств и не будет играть до января следующего года

Дмитрий Мусэрский наказан за допинг / Фото: Instagram

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский, выступающий за японский Сантори Санбердз, дисквалифицирован на 9 месяцев за допинг.

Читайте также: В России изобрели новый допинг? Махинации готовятся к Олимпиаде-2022

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Уведомление об отстранении игрока поступило от Международной федерации волейбола. Дисквалификация будет отсчитываться с 5 апреля 2021 года. Ее срок завершится 4 января 2022 года.

32-летний Мусэрский в составе сборной России стал олимпийским чемпионом 2012 года, выиграл Кубок мира-2011, чемпионат Европы-2013, Лигу наций-2018 и Мировую лигу в 2011 и в 2013 годах.

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В состав национальной команды на Олимпиаду-2020 в Токио он не вошел, тогда официальной причиной называлась травма локтя.

Ранее мы писали, что российская команда по гребле в четверках парных снялась с участия в Олимпиаде-2020 после положительных результатов на допинг у Никиты Моргачева и Павла Сорина, в крови которых был обнаружен мельдоний.

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