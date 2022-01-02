Легенда світового футболу заразився коронавірусом

Дворазовий чемпіон світу з футболу Роналдо заразився Covid-19

У грудні минулого року легендарний футболіст Роналдо став власником знаменитого клубу Крузейро.

2 січня бразилець здав позитивний тест на коронавірус і змушений піти на карантин, повідомляє офіційний Twitter клубу.

Реклама

Наразі 45-річний власник Крузейро змушений пропустити захід на честь 101-річчя заснування клубу.

Нагадаємо, купівля Крузейро коштувала Роналдо 400 мільйонів реалів – це близько 70 мільйонів доларів.

Реклама

Роналдо в якості гравця і президента Крузейро / Фото: Колаж: Сьогодні

Крузейро є одним із найтитулованіших клубів Бразилії. Але останніми роками команда не тішить уболівальників результатами. У 2019 році вони вперше в історії вилетіли з найвищого дивізіону.

За підсумками минулого сезону Крузейро посів лише 14-те місце у бразильській Серії B.

Реклама

Раніше ми писали, що легендарний Роналдо розповів, як з'явилося його ім'я та до чого тут креветки. Ім'я майбутньої зірки футболу виникло випадково.