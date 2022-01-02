Легенда мирового футбола заразился коронавирусом

Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заразился Covid-19

В декабре прошлого года легендарный футболист Роналдо стал владельцем знаменитого клуба Крузейро.

2 января бразилец сдал положительный тест на коронавирус и вынужден уйти на карантин, сообщает официальный Twitter клуба.

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Теперь 45-летний владелец Крузейро вынужден пропустить мероприятие в честь 101-летия основания клуба.

Напомним, покупка Крузейро обошлась Роналдо в 400 миллионов реалов – это около 70 миллионов долларов.

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Роналдо в качестве игрока и президента Крузейро / Фото: Коллаж: Сегодня

Крузейро является одним из самых титулованных клубов Бразилии. Но в последние годы команда не радует болельщиков результатами. В 2019 году они впервые в истории вылетели из высшего дивизиона.

По итогам прошедшего сезона Крузейро занял лишь 14-е место в бразильской Серии B.

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Ранее мы писали, что легендарный Роналдо рассказал, как появилось его имя и при чем здесь креветки. Имя будущей звезды футбола появилось случайно.