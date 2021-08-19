Кум Мессі відмовився брати в Барселоні номер, під яким грав Ліонель

Сехіо Агуеро не взяв номер Ліонеля Мессі / Фото: Getty Images, REUTERS

Агуеро перейшов у Барселону влітку в статусі вільного агентав надії пограти разом з своїм другом Мессі. До цього він 10 років виступав в Манчестер Сіті, де завоював 15 трофеїв.

Однак Ліонель несподівано покинув Барселону, у якої не було можливості зареєструвати Мессі в зв'язку з фінансовими проблемами. Футболіст навіть був готовий істотно знизити зарплату, але цього виявилося недостатньо.

Мессі вже перейшов в Парі Сен-Жермен, де отримав 30-й номер, а його десятка в Барселоні залишається вакантною, пише Marca.

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До речі, згідно з даними Diario Sport, в Барселоні не хочуть віддавати кому-небудь номер 10 в цьому сезоні. При необхідності його віддадуть молодому футболісту академії.

Раніше український захисник розповів про зустріч з легендарним аргентинцем. Василь Кравець під час своїх виступів за іспанський Леганес зумів познайомиться з Ліонелем Мессі і Луїсом Суаресом. Така подія залишиться в пам'яті футболіста на все життя.