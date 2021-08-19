Кум Месси отказался брать в Барселоне номер, под которым играл Лионель

Серхио Агуэро не взял номер Лионеля Месси / Фото: Getty Images, REUTERS

Агуэро перешел в Барселону летом в статусе свободного агентав надежде поиграть вместе с своим другом Месси. До этого он 10 лет выступал в Манчестер Сити, где завоевал 15 трофеев.

Однако Лионель неожиданно покинул Барселону, у которой не было возможности зарегистрировать Месси в связи с финансовыми проблемами. Футболист даже был готов существенно снизить зарплату, но этого оказалось недостаточно.

Месси уже перешел в Пари Сен-Жермен, где получил 30-й номер, а его десятка в Барселоне остается вакантной, пишет Marca.

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Кстати, согласно данным Diario Sport, в Барселоне не хотят отдавать кому-либо номер 10 в этом сезоне. При необходимости его отдадут молодому футболисту академии.

Ранее украинский защитник рассказал о встрече с легендарным аргентинцем. Василий Кравец во время своих выступлений за испанский Леганес сумел познакомится с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Такое событие останется в памяти футболиста на всю жизнь.