Кучук починає з перемоги. Рух здобуває перші очки в битві з новачком УПЛ

Леонід Кучук приносить Руху першу перемогу в новому сезоні УПЛ / Фото: Офіційний сайт НК "Верес"

Вчора стартував 3 тур чемпіонату України. У першому поєдинку уїк-енду Металіст-1925 перестріляв Чорноморець на своєму полі.

Читайте також: Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Олександрія

Субота ж стартувала з поєдинку аутсайдерів турніру, в якому Рух приймав Верес. У перших турах обидві команди набрали всього один бал на двох, а Рух уже встиг змінити тренера. Замість Федика до посади приступив білорус Кучук.

Львів'яни активніше почали матч і вже до 10-ої хвилині вели з рахунком 2:0. Спочатку Борячук точно головою замкнув навіс Мисика, а через чотири хвилини відзначився Шестаков після сольного проходу по центру.

В цілому ж перший тайм не ряснів небезпечними моментами. Втім, ще до перерви Верес зумів відквитати один м'яч. Шестаков отримав м'яч на куті карного майданчику, хитнув суперника і красивим обвідним ударом поклав м'яч у "дев'ятку" воріт господарів.

Читайте також: Розклад і результати 3-го туру чемпіонату України з футболу

У другому таймі рівненська команда спробувала нав'язати контргру, однак моменти Руху були більш небезпечними. Федорчук, Кузик та Климчук були близькі до зміцнення переваги Руху. Втім, рахунок не змінився.

Реклама

Кучук здобуває перші очки для Руху в нинішньому сезоні і тепер команда буде готуватися до виїзної гри з Колосом. Верес же залишається з одним балом. Наступний суперник команди Юрія Вірта – полтавська Ворскла.

Рух – Верес 2:1

Голи: Борячук, 6, Климчук, 10 – Шестаков, 40

Рух: Паньків – Гагун, Білий, Дідик (Карасюк, 52), Мисик – Мартинюк, Оріховський (Кухарук, 74) – Бойчук (Кузик, 65), Федорчук, Климчук – Борячук (Кондраков, 74).

Верес: Когут – Солдат, Махнєв, Гончаренко, Немчанінов – Дахновський (Є. Пасіч, 63), Кучеров (Панасенко, 77), Кльоц (Полюлях, 62), Г. Пасіч – Гегедош (Гечев, 77), Шестаков (Сергійчук, 46).

Попередження: Білий – Г. Пасіч, Махнєв, Немчанінов.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ