Кучук начинает с победы. Рух добывает первые очки в битве с новичком УПЛ (видео)

Леонид Кучук приносит Руху первую победу в новом сезоне УПЛ / Фото: Официальный сайт НК "Верес"

Вчера стартовал 3 тур чемпионата Украины. В первом поединке уик-энда Металлист-1925 перестрелял Черноморец на своем поле.

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Суббота же стартовала с поединка аутсайдеров турнира, в котором Рух принимал Верес. В первых турах обе команды набрали всего один балл на двоих, а Рух уже успел сменить тренера. Вместо Федыка к должности приступил белорус Кучук.

Львовяне активнее начали матч и уже к 10-й минуте вели со счетом 2:0. Сначала Борячук точно головой замкнул навес Мысыка, а через четыре минуты отличился Шестаков после сольного прохода по центру.

В целом же первый тайм не изобиловал опасными моментами. Впрочем, еще до перерыва Верес сумел отквитать один мяч. Шестаков получил мяч на углу штрафной, качнул соперника и красивым обводящим ударом положил мяч в "девятку" ворот хозяев.

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Во втором тайме ровенская команда постаралась навязать контригру, однако моменты Руха были опаснее. Федорчук, Кузык и Климчук были близки к укреплению преимущества Руха. Впрочем, счет не изменился.

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Кучук добывает первые очки для Руха в нынешнем сезоне и теперь команда будет готовиться к выездной игре с Колосом. Верес же остается с одним баллом. Следующий соперник команды Юрия Вирта – полтавская Ворскла.

Рух – Верес 2:1

Голы: Борячук, 6, Климчук, 10 – Шестаков, 40

Рух: Панькив – Гагун, Белый, Дидык (Карасюк, 52), Мысык – Мартынюк, Ориховский (Кухарук, 74) – Бойчук (Кузык, 65), Федорчук, Климчук – Борячук (Кондраков, 74).

Верес: Когут – Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов – Дахновский (Е. Пасич, 63), Кучеров (Панасенко, 77), Клец (Полюлях, 62), Г. Пасич – Гегедош (Гечев, 77), Шестаков (Сергийчук, 46).

Предупреждения: Белый – Г. Пасич, Махнев, Немчанинов.

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