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Хто замінить Україну у Лізі чемпіонів? Названий щасливчик

Андрій Трофімов
2 травня, 22:35
Донецький Донбас не зможе виступити у наступному розіграші Ліги чемпіонів, його замінить словенська Олімпія

ХК Донбас пропустить Лігу чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Організатори хокейної Ліги чемпіонів повідомили, що Олімпія із Любляни отримає wild card на наступний сезон. Таким чином словенський клуб замінить Донбас.

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"Війна – це трагедія, і неможливо уявити, які страждання вона завдає народу України.

Звичайно, можна зрозуміти, що за таких обставин донецький Донбас не зможе брати участь у Лізі чемпіонів у сезоні 2022/23. І ми хотіли б подякувати клубу за їхню прихильність і величезні зусилля, які вони доклали для свого першого виступу в CHL минулого сезону.

Вибір Олімпії дозволяє додати нову країну на карту Ліги чемпіонів", – йдеться у заяві організаторів турніру.

Донбас поступився данцям в овертаймі / Фото: ХК "Донбас"

Раніше ми писали, що у Росії забрали право провести чемпіонат світу з хокею у 2023 році.