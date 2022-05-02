Кто заменит Украину в Лиге чемпионов? Назван счастливчик

ХК Донбасс пропустит Лигу чемпионов / Фото: Коллаж: Сегодня
Организаторы хоккейной Лиги чемпионов сообщили, что Олимпия из Любляны получит wild card на следующий сезон. Таким образом, словенский клуб заменит Донбасс.
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"Война – это трагедия, и невозможно представить, какие страдания она причиняет народу Украины.
Конечно, можно понять, что при таких обстоятельствах донецкий Донбасс не сможет участвовать в Лиге чемпионов в сезоне 2022/23. И мы хотели бы поблагодарить клуб за их благосклонность и огромные усилия, которые они приложили для своего первого выступления в CHL прошлого сезона.
Выбор Олимпии позволяет добавить новую страну на карту Лиги чемпионов", – говорится в заявлении организаторов турнира.
Ранее мы писали, что у России забрали право провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году.