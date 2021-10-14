15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
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Маріуполь --
Металіст 1925 --
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Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
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Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
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Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Севілья --
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Челсі --
Мальме --
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Хто витримає удар Бомбардувальника – Усик чи Джошуа?

Сергій Шаховець
14 жовтня, 23:52
Засновник промоутерської компанії Боб Арум провів аналіз, хто міг би встояти після удару найкращого нокаутера світу Деонтея Вайлдера – Джошуа або Усик

Вайлдер проти Усика і Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку відомого промоутера більше шансів не впасти на канвас в гіпотетичному бою з Вайлдером, як раз у нового чемпіона світу у суперважкій вазі, повідомляє Boxing News 24.

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"Думаю що Джошуа не зміг би пропустити такий удар від Вайлдера і піднятися", – вважає авторитетний функціонер.

Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS

А ось стосовно Олександра Усика американський промоутер не був настільки категоричний.

"Щодо Усика я не можу сказати. Ми не бачили, як він падає. Поки не побачиш, не можна передбачити", – цитує слова Арума Boxing News 24.

Вайлдер vs Усик / Фото: Reuters

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Відзначимо, що 35-річного Деонтея Вайлдера називають найкращим нокаутером світового боксу. З 42 перемог на профі-рингу 41 він здобув достроково.

Дивіться найкращі нокаути Вайлдера

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Раніше промоутер Едді Гірн заявив, що Деонтей Вайлдер все ще залишається небезпечним для лідерів надважкого дивізіону, включаючи його підопічного Ентоні Джошуа і українця Олександра Усика.

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