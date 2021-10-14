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Кто выдержит удар Бомбардировщика – Усик или Джошуа?

Сергей Шаховец
14 октября, 23:52
Основатель промоутерской компании Боб Арум провел анализ, кто бы мог устоять после удара лучшего нокаутера мира Деонтея Уайлдера – Джошуа или Усик

Уайлдер против Усика и Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению известного промоутера больше шансов не упасть на канвас в гипотетическом бою с Уайлдером, как раз у нового чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает Boxing News 24.

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"Думаю, что Джошуа не смог бы пропустить такой удар от Уайлдера и подняться", – считает авторитетный функционер.

Энтони Джошуа проиграл Александру Усику / Фото: REUTERS

А вот по поводу Александра Усика американский промоутер не был столь категоричен.

"Насчет Усика я не могу сказать. Мы не видели, как он падает. Пока не увидишь, нельзя предсказать", – цитирует слова Арума Boxing News 24.

Уайлдер vs Усик / Фото: Reuters

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Отметим, что 35-летнего Деонтея Уайлдера называют лучшим нокаутером мирового бокса. Из 42 побед на профи-ринге 41 он добыл досрочно.

Смотрите лучшие нокауты Уайлдера

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Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что Деонтей Уайлдер все еще остается опасным для лидеров супертяжелого дивизиона, включая его подопечного Энтони Джошуа и украинца Александра Усика.

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