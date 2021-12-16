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Хто в порожні ворота не забиває, на Мальдівах відпочиває: Циганков розлютив своїх фоловерів

Андрій Трофімов
16 грудня, 10:37
Лідер київського Динамо Віктор Циганков поділився з підписниками фотографіями відпочинку на Мальдівах, а його завалили гнівними коментарями

Циганков із Романою на Мальдівах / Фото: Колаж: Сьогодні

Після нічиєї Динамо із Зорею 1:1, що дозволила Шахтарю стати зимовим чемпіоном України, найдорожчий гравець киян Віктор Циганков зі своєю коханою Романою вирушив на відпочинок до теплих країв.

"Яке ж благословення бачити таку красу", – написав у Instagram 24-річний Циганков, опублікувавши знімки свого релаксу на Мальдівах.

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Щоправда, лише небагато фоловерів у коментарях під фото розділили з Віктором радість відпочинку у райському куточку земної кулі. Більшість взялася критикувати Циганкова – як за останню нічию із Зорею, так і за промахи в Лізі чемпіонів.

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  • "Грав би так само красиво, як відпочиваєш"
  • "Я б із такою грою всю команду закрив на базі..."
  • "Ось після таких ігор, як із Зорею, стає зрозуміло, що нам у ЛЧ і ЛЄ робити нічого! Хорошого відпочинку, Вітю"
  • "Хто в ЛЧ у порожні ворота не забиває, той на Мальдівах відпочиває", – пісочать Циганкова його підписники

Віктор Циганков / Фото: Reuters

Зазначимо, що одноклубник Циганкова з Динамо Віталій Миколенко ось-ось має стати гравцем Евертона.